HEßDORF. (345) Über die vergangenen drei Tage (11.04.2026 – 13.04.2026) kam es in Heßdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) zu zwei Bränden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



In der Nacht auf Samstag (11.04.2026) brannten gegen 03:45 Uhr mehrere im Simon-Rabl-Weg abgestellte Paletten. Durch das Feuer wurde zudem die Glasabtrennung zum Grundstück eines dortigen Restaurants sowie eine Hecke beschädigt.

In der Nacht auf Montag (13.04.2026) geriet gegen 02:15 Uhr ein Pkw im Schleifweg in Brand. Das Fahrzeug brannte komplett aus.

In beiden Fällen wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird geprüft. Zeugen, die über das Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc