FORCHHEIM. Im Laufe der vergangenen Woche beschädigten unbekannte Täter ein Hinweisschild des jüdischen Pfades in Forchheim. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Tatzeitraum zwischen dem 6. und 9. April versuchten Unbekannte, das Hinweisschild der Station 5 des jüdischen Pfades in Forchheim abzureißen. Auch wenn dies nicht vollends gelang, beschädigten die Täter die Befestigung des Schildes. Die gelb-braune Infotafel war am Metallpfosten eines Wegweisers zur Tourist-Info Kaiserpfalz angebracht. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf geschätzte 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet Zeugen, die Verdächtiges in der Sattlertorstraße beobachtet haben, sich telefonisch unter 0951/9129-491 zu melden.