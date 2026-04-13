NÜRNBERG. (344) Am Samstagnachmittag (11.04.2026) fand ein Zeuge einen leblosen Fußgänger im Nürnberger Nordosten auf. Der Mann hatte sich mutmaßlich bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen, an denen er schließlich verstarb. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Nürnberger Verkehrspolizei um Hinweise aus der Bevölkerung.



Ein Passant war gegen 17:30 Uhr im Bereich des Europaplatzes unterwegs. Auf Höhe des dortigen Seniorenheims bemerkte er einen Mann, der reglos auf dem Boden lag und Verletzungen im Kopfbereich aufwies. Daraufhin setzte er einen Notruf ab. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 71-jährige Deutsche noch im Laufe des Abends seinen Verletzungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte im Anschluss die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge gehen die Polizisten davon aus, dass der Fußgänger stürzte und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Die Verkehrspolizei Nürnberg führt die weiteren Ermittlungen. Um das genaue Unfallgeschehen nachvollziehen zu können, richten sich die Beamten an die Öffentlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc