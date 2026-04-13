KALLMÜNZ, LKR. REGENSBURG. Im Januar erhielt Herr Frank einen Anruf von einem sogenannten Callcenter-Betrüger, welcher mit der Masche des Schockanrufs Bargeld und Wertgegenstände von Herrn Frank erlangen wollte. Der 73-jährige Senior erkannte den Betrugsversuch und hielt den Betrüger am Telefon, während seine Ehefrau die Polizei rief. Dadurch konnte ein Geldabholer festgenommen werden. Für das vorbildliche Verhalten erhielt das Ehepaar Frank von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg eine Auszeichnung.

Am 16. Januar 2026 bekam der 73-jährige Herr Frank aus Kallmünz im Landkreis Regensburg in der Mittagszeit einen Anruf. Eine weibliche Stimme erklärte ihm, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Dann ging eine männliche Person ans Telefon, gab sich als Polizeibeamter aus, und forderte von Herrn Frank einen mittleren fünfstelligen Betrag Kaution für die Freilassung der Tochter.

Herr Frank erkannte jedoch den Betrugsversuch und ging nur zum Schein auf die Forderungen ein. Die Ehefrau von Herrn Frank verständigte während des Telefonats ihres Mannes mit dem Betrüger über ihr Mobiltelefon die Polizeiinspektion Regenstauf. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm die Ermittlungen. Der Geldabholer fuhr mit einem Taxi am Wohnhaus der Franks vor. Dort wurde der 23-jährige Serbe von den Beamten vorläufig festgenommen.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Haftrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Serbe wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Für das schnelle und umsichtige Handeln des Ehepaars Frank und die wertvolle Unterstützung bedankte sich Leitender Kriminaldirektor Robert Fuchs, Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, persönlich bei Herrn und Frau Frank. Er überreichte ihnen ein offizielles Dankschreiben des Polizeipräsidenten sowie eine Geldzuwendung.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz würdigt den Einsatz von Herrn und Frau Frank bei der Bekämpfung der Callcenter-Betrugsmasche. Der Fall zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Aufmerksamkeit und das Mitwirken von Bürgerinnen und Bürgern sind, um Straftaten zu verhindern und zur Sicherheit unserer Gesellschaft beizutragen.