MARKTSCHORGAST, LKR. KULMBACH. In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Wohnungseinbrecher mehrfach in Marktschorgast im Landkreis Kulmbach zu. Die Täter gingen insgesamt vier Anwesen an und suchten offenbar gezielt nach Bargeld, Schmuck und ähnlichen Wertgegenständen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Während einige Wohnungsinhaber eine größere Theaterveranstaltung am Freitagabend in Marktschorgast besuchten, versuchten die unbekannten Täter mit teils roher Gewalt in vier Privatanwesen einzudringen. Bei drei Häusern gelang ihnen dies: Sie hebelten unter anderem Terrassentüren auf und traten Fenster ein. In den Innenräumen durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen und erbeuteten Bargeld, Schmuck sowie ähnliche Vermögensgegenstände im Gesamtwert mindestens eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Dazu hinterließen die Täter einen Sachschaden von anfänglich geschätzten knapp 700 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und hat umfangreich Spuren gesichert. Die Kripo sucht außerdem Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Marktschorgast, insbesondere in der Friedhofstraße, der Ringstraße und der Siedlung, Verdächtiges beobachtet haben. Nach erstem Ermittlungsstand schlichen dort zwei Männer, ca. 20 bis 45 Jahre alt, bekleidet mit Jogginghose und Pullover, verdächtig umher. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth telefonisch unter 0921/506-0 entgegen.