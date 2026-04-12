GERMERING, LKR FÜRSTENFELDBRUCK. Am gestrigen Samstag (11.04.2026) brach in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wifostraße in Germering ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Gegen 13:30 Uhr wurde der Leitstelle eine starke Rauchentwicklung mitgeteilt. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte stellten fest, dass das Feuer in der Küche einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen war. Es gelang ihnen rasch, den Brand zu löschen. Aufgrund des starken Rauches, der sich über das komplette Mehrfamilienhaus ausbreitete, war es notwendig, dass die etwa 100 Bewohner vorübergehend das Haus verlassen. Sie konnten nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach ersten Erkenntnissen, entstand der Brand, weil vergessen wurde, eine Herdplatte auszuschalten. Nachbarn brachten die 81-jährige Bewohnerin der Wohnung noch vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgase eingeatmet hatte.

Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar, der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.