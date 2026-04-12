BISCHBERG, LKR. BAMBERG. Aus einem Anwesen in Bischberg im Landkreis Bamberg entwendeten unbekannte Täter am Samstagabend Wertgegenstände im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Die Einbrecher hebelten nach aktuellem Ermittlungsstand am Samstag etwa zwischen 16:30 Uhr und Mitternacht eine Kellertür auf und drangen so in ein Einfamilienhaus in der Weipelsdorfer Straße ein. Aus einer Schublade erbeuteten die Täter Edelmetall im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 0951/9129-405 entgegen.