NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Begleitet von einer dichten Rauchsäule brannte ein Wohnhaus in Neustadt b. Coburg am Samstag schadensträchtig aus. Eine Bewohnerin blieb unverletzt.

Während die einzig zu Hause befindliche Bewohnerin am Samstagmittag kurzzeitig das Anwesen verlassen hatte, begann es aus noch ungeklärter Ursache im Wohnbereich eines Einfamilienhauses in Neustadt b. Coburg zu brennen. Als die ersten verständigten Einsatzkräfte am Anwesen eintrafen, quollen bereits dunkle Rauchsäulen aus den Fenstern im Obergeschoss. Den über 100 Brandbekämpfern der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen. Die 53-Jährige aus dem Landkreis Coburg blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Brandschaden allerdings auf etwa 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte vor Ort erste Beweise. Während der Brandbekämpfung und der Aufräumarbeiten waren die Ketschenbacher Straße und die Coburger Straße für den Verkehr vollständig gesperrt.