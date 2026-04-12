519. Raubdelikt – Isarauen

Am Donnerstag, 09.04.2026, gegen 15:40 Uhr befand sich ein 32-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München an den Isarauen. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen wurde der 32-Jährige von zwei bislang unbekannten Tätern (1xmännlich, 1xweiblich) zunächst verbal aggressiv angegangen, beleidigt und zum Verlassen der Örtlichkeit aufgefordert.

Im weiteren Verlauf kam es zu körperlichen Übergriffen durch den männlichen Täter, während die weibliche Täterin den 32-Jährigen verbal bedrohte. In diesem Zusammenhang wurde er durch den männlichen Täter gewürgt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Zwei bislang unbekannte Zeuginnen wurden auf das Geschehen aufmerksam und kamen zur Hilfe. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung.

Unbeteiligte Zeugen verständigten über den Notruf 110 die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 32-Jährigen vor Ort antreffen. Aufgrund seiner Verletzung wurde der Rettungsdienst angefordert, welcher ihn ambulant versorgte.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Im Nachgang stellte der 32-Jährige fest, dass ihm bei dem Vorfall sein Geldbeutel und ein Schlüssel entwendet wurde und meldete dies nachträglich der Polizei.

Das Kommissariat 21 ermittelt nun u.a. wegen des Raubdelikts, der Beleidigung und Bedrohung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 35-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, braune kurze Haare, ockerfarbene Jacke

Täter 2: weiblich, 35-40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schwarze lange Haare, blasser Teint, führte einen kniehohen schwarzen Hund und noch einen zweiten kleineren Hund mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Isarauen, Höhe Flaucher Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

520. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Handel mit Betäubungsmitteln – Schwabing

Am Donnerstag, 09.04.2026, gegen 20:05 Uhr, befanden sich eine 26-jährige Person und eine 14-Jährige, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, in der U-Bahn Richtung Moosach. Es besteht der Verdacht, dass die 26-jährige Person der 14-Jährigen Betäubungsmittel gab, welches sie anschließend gemeinsam konsumierten.

Zwei 15-Jährige, mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, sollen dies beobachtet haben und sprachen die betreffenden Personen an. Am U-Bahnhof Münchner Freiheit stiegen sie gemeinsam aus der U-Bahn. Dort geriet die 26-jährige Person in einen zunächst verbalen Streit mit den zwei 15-Jährigen. Im Zuge des Streites äußerte sich die 26-jährige Person mit volksverhetzendem Inhalt und beleidigend gegenüber den 15-Jährigen. Daraufhin schlugen die beiden 15-Jährigen auf den Beleidiger ein und flüchteten anschließend. Die 26-jährige Person wurde dabei verletzt. Ihre 14-jährige Begleiterin verständigte über den Notruf 110 die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden 15-jährigen Tatverdächtigen festgenommen werden. Sie wurden zunächst auf eine Polizeiinspektion gebracht und wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie von dort entlassen.

Die 26-jährige Person wurde aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachtes der Abgabe von Betäubungsmittel an Minderjährige wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung bei der 26-jährigen tatverdächtigen Person angeordnet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei der Durchsuchung eine Vielzahl verschreibungspflichtiger Arzneimittel und für den Handel mit Betäubungsmittel typische Utensilien, sowie Bargeld im viertstelligen Eurobetrag auffinden und beschlagnahmen.

Während der ambulanten Behandlung flüchtete die 26-jährige tatverdächtige Person aus dem Krankenhaus. Kurze Zeit später konnte sie in einer nahegelegenen Baustelle durch einen Diensthund aufgespürt und von Polizeibeamten festgenommen werden. Sie wurde zunächst der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und später wieder entlassen.

Gegen die 26-jährige tatverdächtige Person wird nun u.a. wegen mehrerer Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Arzneimittelgesetzt, sowie wegen Volksverhetzung und Beleidigung ermittelt.

Die 14-jährige Tatverdächtige wurde ebenfalls wegen des Verstoßes nach dem BtmG angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 83 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

521. Tödlicher Verkehrsunfall – Oberschleißheim

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 03:30 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit italienischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Landshut, mit einem Pkw VW die Ingolstädter Straße stadteinwärts. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Grünstreifen mit mehreren Bäumen bis zum Stillstand. Der 22-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Zwei unbeteiligte Zeugen, welche sich auf der anderen Straßenseite befanden, verständigten sofort über den Notruf 110 die Polizei. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Die Ingolstädter Straße stadteinwärts wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehr musste zwei der beschädigten Bäume fällen.

Der Pkw VW wurde sichergestellt und in die Verwahrstelle verbracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

522. Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt; eine Person verletzt – Obermenzing

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 15:00 Uhr fuhr ein 86-Jähriger mit Wohnsitz in München und deutscher Staatsangehörigkeit mit einem Pedelec die Rathochstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 46 beabsichtigte er die auf der Straße verkehrsbedingt wartenden Verkehrsteilnehmer zu umfahren und fuhr dazu auf den dortigen rechten Gehweg auf. Beim Ausweichen über den Gehweg stürzte er gegen eine Grundstücksmauer. Der 86-Jährige, welcher keinen Helm trug, erlitt dadurch u.a. eine Kopfverletzung.

Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

523. Verkehrsunfallflucht; eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 16:55 Uhr fuhr eine 55-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad den Bavariaring Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der Hausnummer 29 parkte zeitgleich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rückwärts mit einem Pkw, Mercedes aus und übersah die Fahrradfahrerin. Diese konnte durch Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern, kollidierte durch das Ausweichmanöver nach links, mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw auf der gegenüberliegenden Straßenseite, welcher leicht beschädigt wurde. Die 55-Jährige stürzte und wurde dabei verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Der unbekannte Pkw-Führer flüchtete Richtung Bavariaring stadtauswärts.

Der Begleiter der 55-Jährigen verständigte über den Notruf die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Verkehrsunfallflucht werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Pkw (Mercedes) bzw. dessen Führer/in oder Besetzung machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

524. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden – Baierbrunn

Am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 00:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw, BMW auf der Forststraße in Baierbrunn. Auf Höhe der Einmündung zur Buchenstraße streifte dieser einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, Skoda, bevor er auf der gegenüberliegenden Straßenseite in ein hölzernes Infohaus der Gemeinde Baierbrunn prallte. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit und flüchtete in Richtung Pullach.

Der Pkw, Skoda wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Infohaus wurde ebenso stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Ein Anwohner verständigte über den Notruf die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Unfallverursacher konnte dieser nicht festgestellt werden.

Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile an der Unfallörtlichkeit wird als Verursacher ein BMW der 5er Serie (Modell F10 Baujahr 2013-2017) in der Farbe Weiß zugeordnet.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bzw. Hinweise auf einen beschädigten weißen BMW der 5er-Serie machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

525. Brandfall; eine Person leicht verletzt – Neuhausen

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 15:20 Uhr, kam es während Bauarbeiten am Gebäude zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Neuhausen.

Ein Zeuge bemerkte die starke Rauchentwicklung und verständigte den Notruf.

Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehr München durchgeführt. Die Sperrung der Straße erfolgte durch die eingesetzten Polizeibeamten der Münchner Polizei.

Während der Löscharbeiten mussten alle Hausbewohner das Gebäude verlassen. Ein 34-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und begab sich selbstständig ins Krankenhaus.

Durch das Feuer und die durchgeführten Löscharbeiten entstand ein Sachschaden im niedrigen siebenstelligen Bereich.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

526. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Lochham

Im Zeitraum von Samstag, 04.04.2026, 06:00 Uhr bis Freitag, 11.04.2026, 23:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Lochham. Die Räumlichkeiten wurden anschließend durchsucht und ein Tresor wurde gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld und Schmuck in Höhe eines fünfstelligen Betrags entnommen. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Im Hain, An der Dornwiese, Im Birket (Lochhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.