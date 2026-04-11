SCHAMHAUPTEN, GEMEINDE ALTMANNSTEIN, LKR. EICHSTÄTT. In der Nacht von Donnerstag, den 09.04.2026, auf Freitag, den 10.04.2026, brachen bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Landmaschinenfirma in Schamhaupten ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem Verkaufsraum an der St. Georg-Straße. Von dort gelangten sie in den Bürobereich und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der Versuch, den Safe gewaltsam zu öffnen, scheiterte. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Durch das Vorgehen der Täter entstand erheblicher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.