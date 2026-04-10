BREITENBRUNN / LKR. UNTERALLGÄU. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Aufgrund der umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde hierfür die Sonderkommission „Soko Waldrand“ eingerichtet.

Ein 33-jähriger Mann wurde im Bereich des Weilers Kunzach leblos aufgefunden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde heute das Anwesen eines 50-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. Bei den Maßnahmen waren Spezialkräfte im Einsatz. Darüber hinaus unterstützten Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Die Hintergründe der Tat sowie der Tathergang sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen.

Auf die bis zur rechtskräftigen Verurteilung geltende Unschuldsvermutung wird ausdrücklich hingewiesen.

Zeugen, welche zwischen dem 31.03.2026 und dem 03.04.2026 im Bereich des Weilers Kunzach verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter Tel. 08331 100-0 zu melden. (KPI Memmingen)

Bezugsmeldung vom 04.04.2026:

Männliche Person tot aufgefunden

BREITENBRUNN / LKR. UNTERALLGÄU. Am Freitag, den 03.04.2026, wurde in einem Anwesen im Ortsteil Bedernau ein 33-jähriger Mann tot aufgefunden. Die Todesursache ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Nach den Erstmaßnahmen der Polizeiinspektion Mindelheim wurden die Ermittlungen von der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und die Tatortarbeit dauerten bis in die späte Nacht an. Zur Unterstützung der Maßnahmen waren am Freitagabend Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks zum Ausleuchten der Einsatzstelle vor Ort.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).