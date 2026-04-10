ANSBACH. (333) Am Freitagnachmittag (10.04.2026) ereignete sich auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen den Anschlussstellen Aurach und Feuchtwangen-Nord ein Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Insgesamt sechs Personen erlitten bei dem Unfall Verletzungen.



Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der mittelfränkischen Einsatzzentrale gegen 14:30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der A 6 bei Aurach (Lkrs. Ansbach). Der 23-jährige Fahrer (amerikanisch) eines Militärfahrzeugs war in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als ein Unterlegkeil von seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn fiel. In Folge dessen bremste der Fahrer eines VW und der Fahrer eines Skoda stark ab. Die Fahrerin eines Seat fuhr auf den Skoda auf und schob diesen wiederum auf den VW.

Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort brachten mehrere Rettungsdienstfahrzeuge insgesamt fünf Personen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine Person musste mit einem Rettungshubschrauber aufgrund von starken Prellungen in ein Krankenhaus geflogen werden.

Streifen der Verkehrspolizei Ansbach führten eine Unfallaufnahme durch. Neben der Polizei waren die umliegenden Feuerwehren und der Rettungsdienst im Einsatz.

Zur Durchführung der Unfallaufnahme blieb die A 6 an der genannten Örtlichkeit bis 16:30 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher