NÜRNBERG. (331) Wie in der Meldung 305 berichtet, steht ein 45-jähriger Mann im Verdacht, am Montag, dem 30. März 2026, eine Straßenbahnfahrerin in der Nürnberger Südstadt sexuell belästigt zu haben. Der Mann wurde festgenommen. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.



Gegen 15:50 Uhr meldete ein Zeuge einen Mann, der im Bereich der Landgrabenstraße offenbar betrunken über die Fahrbahn torkelte, wodurch der Fahrzeugverkehr kurzzeitig stillstand. Kurz darauf stieg der Betrunkene in eine an der Haltestelle wartende Straßenbahn ein. Nachdem ihn die Fahrerin aufgefordert hatte, das Verkehrsmittel zu verlassen, fasste ihr der Mann mehrfach an die Brüste.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Mitte und Süd nahmen den 45-jährigen ukrainischen Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei ergaben, dass sich die Tat außerhalb der Straßenbahn im hinteren Bereich ereignete. Während der Tatzeit befanden sich mehrere Personen in der Straßenbahn. Auch Autofahrer und Fußgänger kommen als mögliche Zeugen infrage. Der Mann war im Bereich des Oberkörpers lediglich mit einer offenen Jacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Kai Schmidt