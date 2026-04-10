PASSAU, BAB A3. Am Freitag (10.04.2026) stellten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen VW sicher, welcher seit Mitte Februar in Polen als unterschlagen gemeldet war.

Die Fahnder kontrollierten den Kleintransporter gegen 01.40 Uhr am Parkplatz Hammerbach, welcher mit drei deutschen Insassen im Alter von 32, 35 und 24 Jahren besetzt war. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine gefälschte Fahrzeugidentifikationsnummer festgestellt. Im weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass der VW seit Mitte Februar in Polen als unterschlagen gemeldet war.

Zudem führten die Insassen jeweils Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich mit sich. Plausible Angaben zur Herkunft und Verwendung des Geldes konnten nicht gemacht werden.

Das Fahrzeug sowie das Bargeld wurden sichergestellt. Der 24- und 32-Jährige wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 35-Jährigen lag zudem ein Haftbefehl vor, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 10.04.2026, 13:10 Uhr