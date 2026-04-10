KELHEIM. Am 08.04.2026 übergab eine über 80-jährige Deutsche nach einem Anruf eines falschen Arztes an eine bislang unbekannte Frau Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zur unbekannten Abholerin.

Der Anruf ereilte die Seniorin gegen 14.00 Uhr. Zunächst meldete sich eine angebliche Mitarbeiterin einer Uniklinik, die das Gespräch im Verlauf aber an einen vermeintlichen Professor der Klinik weitergab. Dieser gab an, dass die Tochter der Frau mit starken Schmerzen in die Klinik eingeliefert und letztlich eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde. Zur Behandlung hätte der anwesende Schwiegersohn bereits einen höheren Bargeldbetrag für eine erforderliches Medikament ausgegeben, dieser reiche aber nicht aus.

Unter dem Eindruck der tragischen Erkrankung ihrer vermeintlichen Tochter übergab die Frau gegen 16.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift Bargeld und Schmuck an eine bislang unbekannten Abholerin. Vermutlich wurde die Abholerin nach der Tat von einem Taxi im Bereich Brander Steg sowie der Maria-Fels-Straße abgeholt.

Zur Abholerin liegen derzeit folgende Hinweise vor:

ca. 175 cm,

sehr lange glatte rotbraune Haare,

ca. 30 Jahre alt, schlank,

trug eine beigefarbene hüftlange Jacke mit Kapuze, dunkle High Waist Hose, dunkle Schuhe, helles Oberteil, beigefarbene Tasche

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Niederbayern übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, insbesondere zur Abholerin, geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kelheim unter der 09441/5042-0 zu melden.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere auch an Taxiunternehmen, die am Montag, 08.04.2026, vor der Tat (Abholung der Tatbeute) gegen 16.30 Uhr eine weibliche Person in den Bereich Brandner Steg/Maria-Fels-Straße gefahren bzw. von dort abgeholt haben.

Veröffentlicht: 10.04.2026, 11.10 Uhr