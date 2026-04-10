WEILHEIM, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Donnerstag, den 9. April 2026, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Merckstraße zu einem Kellerbrand. Verletzt wurde dabei niemand. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Weilheim führt die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Donnerstagabend (9. April 2026), gegen 21.45 Uhr, ging über die Integrierte Leitstelle Oberland eine Meldung über Rauchentwicklung in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Weilheim ein. Vor Ort stellten die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr nur noch einen kleineren Brandherd fest und löschten diesen umgehend ab. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte somit verhindert werden.

Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Eurobereich bewegen.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort führten Beamte der Polizeiinspektion Weilheim durch. Die Kriminalpolizei Weilheim hat, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Die Brandursache ist bisher noch unklar - die kriminalpolizeilichen Untersuchungen hierzu dauern an.