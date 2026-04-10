NÜRNBERG. (330) Am Dienstagvormittag (07.04.2026) stieß ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer bei einem Überholvorgang gegen einen Radfahrer. Anschließend fuhr er davon. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen.



Der bislang Unbekannte befuhr gegen 10:00 Uhr mit seinem Pkw, einem Renault Captur, die Kilianstraße in Richtung Erlanger Straße. Auf Höhe der Einmündung Großreuther Straße / BayWa überholte er einen in die gleiche Richtung fahrenden Radfahrer und touchierte ihn mit dem rechten Außenspiegel. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seine gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter zu erfüllen.

Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder zur genannten Zeit einen Renault Captur mit ihrer Dashcam aufgezeichnet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Kai Schmidt / bl