NEUSTADT AN DER AISCH. (328) Seit 01.04.2026 (Donnerstag) wird der 39-jährige Casian C. aus Emskirchen (Lkrs. Neustadt an der Aisch) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Der Vermisste hielt sich zuletzt vermutlich in Emskirchen auf und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben keine Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort.

Die Person ist etwa 160 cm groß und wiegt rund 70 kg, zu der von ihm getragenen Bekleidung liegen derzeit keine Informationen vor.



Die Polizei bittet bei der Suche nach Casian C. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 39-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch unter der Rufnummer 09161 8853 0, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Michael Sebald / bl