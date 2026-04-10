PASSAU, BAB A3. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau stellten am Donnerstag (09.04.2026) im Rahmen einer Kontrolle einen unterschlagenen Mercedes sicher. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 14:45 Uhr kontrollierten Schleierfahnder den Pkw am Parkplatz Hammerbach. Der Mercedes war mit einem 29-jährigen rumänischen Fahrer und zwei weiteren rumänischen Mitfahrern im Alter von 31 und 27 Jahren besetzt. Laut eigenen Angaben waren die Insassen auf dem Weg von der Schweiz nach Rumänien. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass das Leasingfahrzeug mit einem Zeitwert im mittleren fünfstelligen Eurobereich in der Schweiz unterschlagen gemeldet war.

Das Auto wurde sichergestellt und die Insassen nach Abschuss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

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Veröffentlicht: 10.04.2026, 09:35 Uhr