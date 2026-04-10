PASSAU, BAB A3. Am Donnerstag (09.04.2026) stellten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau bei der Kontrolle eines Pkw eine größere Menge Bargeld sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Die Fahnder kontrollierten gegen 07:40 Uhr an der Rastanlage Donautal-West einen Peugeot, welcher mit einem 23-jährigen rumänischen Fahrer und einem 20-jährigen rumänischen Beifahrer besetzt war. Bei der Kontrolle fanden die Beamten Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die beiden Insassen konnten keine plausiblen Angaben zur Herkunft und Verwendung des Geldes machen.

Das Bargeld wurde sichergestellt und die beiden Personen nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.:09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 10.04.2026, 09:08 Uhr