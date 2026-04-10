OBERPFALZ. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Um das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu schärfen, beteiligt sich das Polizeipräsidium Oberpfalz mit nahezu 200 Einsatzkräften am Mittwoch, 15. April 2026, am bayernweiten 24-Stunden-Blitzmarathon.

Die bayernweite Aktion beginnt am Mittwoch, 15. April 2026, um 6 Uhr und endet am Donnerstag, 16. April 2026, um 6 Uhr. In diesem Zeitraum führt die Polizei verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch. Der Schwerpunkt der Überwachung liegt auf Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften, wenngleich auch Straßen innerorts überwacht werden. Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war im Jahr 2025 in Bayern für 26,4 Prozent aller tödlichen Verkehrsunfälle verantwortlich und zählt damit weiterhin zu den größten Risiken im Straßenverkehr. Auch in der Oberpfalz bleibt Geschwindigkeit eine zentrale Unfallursache. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 705 Verkehrsunfälle, bei denen überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich war. Dabei verloren 19 Menschen ihr Leben, weitere 424 Personen wurden verletzt. Besonders schwerwiegend sind Verkehrsunfälle auf Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Dort ereignen sich viele der schweren Unfälle, bei denen in der Oberpfalz mehr als die Hälfte der Verkehrstoten zu beklagen ist.

„Fast bei jedem dritten tödlich verletzten Verkehrsteilnehmer ist überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich. Runter vom Gas – für mehr Sicherheit auf unseren Straßen.“ – Polizeivizepräsident Robert Fuchs

Die Geschwindigkeitsüberwachung bleibt daher ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit Die Ahndung möglichst vieler Verstöße steht dabei nicht im Vordergrund. Ziel des Blitzmarathons ist es, Verkehrsteilnehmer für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren und so langfristig schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren. Die bayernweiten Messstellen können im Internet unter www.innenministerium.bayern.de eingesehen werden.