FÜRTH. (327) Am Donnerstag (09.04.2026) kam es zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Fürth. Verletzt wurde niemand.



Gegen 16:50 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus in der Herrnstraße/Sonnenstraße gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr Fürth sowie Beamte der Polizeiinspektion Fürth stellten beim Eintreffen am Einsatzort wenige Minuten später Flammen sowie eine starke Rauchentwicklung fest, die mutmaßlich von einem Balkon im Innenhof des Anwesens ausgingen.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.



Erstellt durch: Michael Sebald