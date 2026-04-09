TITTING, LKRS.EICHSTÄTT.In der Nacht auf den heutigen Donnerstag geriet ein im Freien gelagerter Holzstapel im Gemeindegebiet von Titting in Brand. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Gegen 00:05 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer nahe des Stadelhofener Weges und der Staatsstraße 2225 informiert. Eine Holzansammlung in der Größe von etwa 30x6x4 Metern war in Brand geraten und durch das Feuer zerstört worden. Die alarmierten Feuerwehren sorgten für einen kontrollierten Abbrand des Materials. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Erste Untersuchungen erbrachten Hinweise darauf, dass das Feuer möglicherweise absichtlich gelegt wurde.