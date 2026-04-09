KIPFENBERG, LKRS. EICHSTÄTT.Am gestrigen Nachmittag geriet der Holzanbau eines Mehrfamilienhauses in Kipfenberg in Brand. Das Feuer griff auf eine Garage und eine Wohnung über. Verletzt wurde niemand.

Gegen 14:00 Uhr wurden die Rettungskräfte über den Brand an der Kindergartenstraße informiert. Trotz des schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehren wurde der Holzanbau völlig zerstört. Eine als Werkstatt genutzte Garage sowie eine Wohnung des Mehrfamilienhauses wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 100 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen. Spezialisten haben am heutigen Donnerstag umfangreiche Untersuchungen am Brandort vorgenommen. Diese werden am morgigen Tage fortgesetzt.