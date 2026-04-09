0528 – Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

---In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft---

Oberhausen – Am Mittwoch (08.04.2026) gegen 17.45 Uhr kam es am Helmut-Haller-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei verletzte ein 47-jähriger Mann einen 32-jährigen Mann mit einem Messer. Beide Männer wurden im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnten beide Personen das Krankenhaus wieder verlassen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 47-Jährige am Donnerstag (09.04.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 47-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 47-jährigen Mann. Nähere Details zum Tathergang sind Bestandteil der aktuellen Ermittlungen.

Der 32-Jährige und der 47-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

0529 – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Straßenbahn

Innenstadt – Am Mittwoch (08.04.2026) gegen 23.30 Uhr kam es in einer Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Königsplatz zu einer Körperverletzung.

Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 24-jährigen Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Die Person war offenbar mit einer roten Trainingsjacke der Marke „Adidas“ bekleidet.

Der Unbekannte flüchtete in Richtung Halderstraße. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0530 – Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Rohstoffhandel

Göggingen – Im Zeitraum von Dienstag (07.04.2026), 22.15 Uhr bis Dienstag (07.04.2026), 23.15 Uhr verschafften sich mindestens drei bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Rohstoffhandel in der Unterfeldstraße.

Die Täter entwendeten Kupferspäne und Katalysatoren im Wert von etwa 15.000 Euro. Sie beschädigten dabei einen Zaun und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Teile des Diebesguts wurden auf der Flucht verloren.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

0531 – Polizei warnt vor Trickbetrug und Schockanrufen

Lechhausen und Friedberg – Am Mittwoch (08.04.2026) wurden zwei Seniorinnen Opfer von Trickbetrügern, die sich am Telefon als Ärzte ausgaben.

In Lechhausen wurde eine 77-jährige Frau angerufen. Der Täter behauptete, ihr Sohn benötige dringend teure Medikamente. Die Frau übergab Bargeld und Schmuck im mittleren fünfstelligen Bereich an einen Abholer.

In Friedberg erhielt eine 88-jährige Frau einen ähnlichen Anruf. Der Täter gab vor, ihre Tochter sei schwer erkrankt und benötige teure Medikamente. Die Frau übergab Bargeld und Schmuck im niedrigen fünfstelligen Bereich an einen Abholer.

Wie in solchen Fällen oft üblich, wurde durch die Täter in beiden Fällen vorgespielt, dass nur ein sehr teures Medikament aus der Schweiz den erkrankten Angehörigen retten könne. In Wirklichkeit waren die Angehörigen jedoch wohlauf und benötigten keinerlei medizinische Behandlung

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen die bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.