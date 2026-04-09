REGENSBURG. Am Dienstag, 7. April, kam es gegen 11:00 Uhr in einem Autohaus zu einem Vorfall, bei der zwei Mitarbeiter verletzt wurden, einer davon schwer. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand waren ein 29-jähriger Österreicher sowie ein 18-jähriger Deutscher, beide im Autohaus beschäftigt, an dem Geschehen beteiligt. Aus bislang ungeklärter Ursache besprühte der 29-Jährige seinen Arbeitskollegen mit Bremsflüssigkeit. In der Folge entzündete sich die Flüssigkeit, wodurch es zu den schweren Verletzungen des 18-Jährigen kam. Der 29-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der 18-Jährige zog sich schwere Hautverbrennungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen, ob der 29-Jährige fahrlässig oder vorsätzlich handelte, laufen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg steht in engem Austausch mit dem Bayerisches Landeskriminalamt sowie der Staatsanwaltschaft Regensburg.

Hinweise der Polizei: