STRAUBING, KAGERS. Am 08.04.2026 geriet eine Garage eines Einfamilienhaues in der Tiburtiusstraße in Brand. Es wurden keine Personen verletzt.

Das Feuer wurde gegen 06.15 Uhr von einem Anwohner bemerkt, der die Integrierte Leitstelle informierte. Durch die alarmierten Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden, bevor das Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Bei einer heutigen (09.04.2026) Brandortbegehung konnte eine fahrlässige Brandlegung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Der Sachschaden kann auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 09.04.2026, 15.25 Uhr