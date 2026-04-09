SURBERG, LKR. TRAUNSTEIN. Beamte der Bundespolizei Freilassing kontrollierten am Dienstag, den 7. April 2026, in einem Personenzug einen 30-jährigen Reisenden. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks konnten die Polizeibeamten über 2 Kilogramm Kokain auffinden. Die weitere Sachbearbeitung wurde durch die Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

Der mutmaßliche Drogenschmuggler sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am späteren Dienstagabend, den 7. April 2026, führte eine Streife der Bundespolizei Freilassing in einem Personenzug Richtung Österreich Kontrollen durch und bewies dabei den richtigen Riecher. Auf Höhe von Surberg wurde ein 30-jährigen syrischer Reisender kontrolliert und im Rahmen dessen auch sein mitgeführtes Gepäckstück durchsucht. Hierbei konnten die Polizeibeamten insgesamt ca. 2,4 Kilogramm Kokain auffinden und sicherstellen.

Der 30-jährige Syrer mit Wohnsitz und ständigem Aufenthaltstitel in Holland wurde daraufhin festgenommen und über Nacht in eine Haftzelle der Grenzpolizeiinspektion Piding verbracht. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahmen die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats 4 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein.

Am darauffolgenden Mittwoch, den 8. April 2026, wurde der Tatverdächtige auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Traunstein, insbesondere wegen des Tatvorwurfs der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag und erließ einen Haftbefehl.

Die Kriminalbeamten lieferten den 30-jährigen Tatverdächtigen unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt ein, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.