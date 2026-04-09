BURGKIRCHEN AN DER ALZ, LKR. ALTÖTTING. Am Mittwoch, den 8. April 2026, ist eine Fahrradfahrerin an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizeiinspektion Burghausen übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochabend (8. April 2026), gegen 19.25 Uhr, kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Lehner in Burgkirchen an der Alz zu einem tödlichen Bahnunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine Fahrradfahrerin den Bahnübergang, als sich ein Güterzug in Fahrtrichtung Burghausen näherte. Trotz mehrfacher akustischer Warnungen mittels Signalhorn wurde die Seniorin von dem herannahenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Der 51-jährige Lokführer blieb unverletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Burghausen und Dorfen waren mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Zudem wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizeiinspektion Burghausen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen. Die genaue Unfallursache sowie der exakte Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Hierbei bittet die Polizei auch um Mithilfe der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen kann oder wem im Bereich des Bahnübergangs bei Lehner in Burgkirchen an der Alz zum Unfallzeitpunkt Besonderheiten aufgefallen sind, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Burghausen unter der Telefonnummer 08677/9691-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.