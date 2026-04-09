NIEDERBAYERN. Zwischen Mittwoch, 15.04.2026, 06.00 Uhr und Donnerstag, 16.04.2026, 06.00 Uhr findet heuer der bayernweite „24-Stunden-Blitzmarathon“ statt. Auch die niederbayerischen Polizeidienststellen führen 24 Stunden lang Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Stellen durch. Ziel der Aktion ist es, für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren und so Verkehrsunfälle zu vermeiden.

Geschwindigkeit entscheidet über Leben und Tod

Im Jahr 2025 starben 15 Personen bei Unfällen mit überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit. Dies entspricht einem Anteil von etwa 24 % aller Verkehrstoten des Jahres 2025. Im Vergleich zu 2024 sanken die Zahlen zwar, dennoch bleibt überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten und Getöteten. Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Geschwindigkeitsüberwachung als ein zentrales Element der Verkehrssicherheitsarbeit in Niederbayern zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle weiterhin erforderlich ist und bleibt.

Prävention steht im Vordergrund

Der Blitzmarathon ist Teil des Verkehrssicherheitsprogramms (VSP) 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“. Die Kontrollstellen beim Blitzmarathon werden im Voraus bekannt gegeben, um Prävention in den Mittelpunkt zu stellen. Ziel ist nicht die Maximierung von Bußgeldeinnahmen, sondern die Verkehrsteilnehmer für die Gefahren von überhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeit zu sensibilisieren und zu einer dauerhaften Verhaltensänderung zu bewegen.

Trotz Ankündigung werden jedes Jahr mehrere hundert Fahrerinnen und Fahrer geblitzt. Die Aktion zeigt, dass auch mit Bekanntgabe deutlich zu schnelle Fahrerinnen und Fahrer unterwegs sind, die dann aber konsequent zur Rechenschaft gezogen werden.

Weitere Informationen zum Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern Mobil, sicher ans Ziel“ finden Sie auf folgender Homepage: Verkehrssicherheit 2030 – Bayern mobil, sicher ans Ziel - Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Messstellen in Niederbayern

Die niederbayerischen Polizeidienststellen kontrollieren an rund 100 Messstellen die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen. Alle Messstellen sind bereits jetzt im Internet unter folgendem Link abrufbar: Blitzmarathon: StMI

Informationen für die Medien

Sollten Sie Interesse an einer Begleitung der Kontrollen an einer Messestelle haben, können Sie sich direkt an die durchführende Dienststelle wenden. Allgemeine Fragen können Sie gerne an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Niederbayern richten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 09.04.2026, 11.50 Uhr