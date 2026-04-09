BAMBERG. Ein 18-Jähriger wurde am Parkplatz unterhalb der Altenburg Opfer eines Raubdelikts. Die Kripo Bamberg sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 18-jährige Deutsche am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, am Parkplatz in der Altenburger Straße auf. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe ihm unbekannter und mutmaßlich alkoholisierter Männer. Im Verlauf des Geschehens entwendeten ihm die Unbekannten offenbar Bargeld aus der Hosentasche.

Der 18-Jährige erlitt durch Schläge leichte Verletzungen. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.