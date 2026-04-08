Tödlicher Verkehrsunfall

EPPISHAUSEN. Am Mittwochnachmittag kam es auf der Staatstraße 2027 zu einem schweren Verkehrsunfall eines 22-jährigen männlichen Motorradfahrers. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam dieser aufgrund überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Wiederbelebungsmaßnahmen von Ersthelfern und Einsatzkräften, erlag der 22-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000,- Euro. Durch die Staatsanwaltschaft Memmingen wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter beauftragt. Während der Unfallaufnahme musste die Staatstraße mehrere Stunden gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der PI Mindelheim. (PI Mindelheim)

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