MISSEN-WILHAMS. Am Mittwoch, den 08.04.2026, gegen 17:35, Uhr befuhr ein 49-jähriger Oberallgäuer mit einem Pkw und einem Viehtransporter als Anhänger die Staatsstraße 2006 von Missen-Wilhams in Richtung Immenstadt. Auf Höhe Unterstixner wollte der Pkw-Fahrer nach links in die dortige Einmündung abbiegen und betätigte hierfür den Fahrtrichtungsanzeiger. Eine hinter ihm fahrende 21-jährige Motorradfahrerin übersah dies, prallte gegen den Anhänger und stürzte auf die Fahrbahn. Die Frau wurde leicht verletzt und erlitt bei dem Verkehrsunfall eine Fraktur des rechten Handgelenks und Schmerzen im Rücken. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Immenstadt verbracht. Der Pkw-Fahrer und die drei weiteren Insassen im Pkw wurden durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Die Schadenshöhe am Pkw, Anhänger und Krad beläuft sich insgesamt auf etwa 11.000,- Euro. Der Streckenabschnitt war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. (PI Immenstadt)

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