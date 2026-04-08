BOGEN. Gestern Abend (07.04.2026) geriet in der Further Straße ein Wohnhaus in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Bewohner bemerkte das Feuer gegen 22.00 Uhr im Bereich eines Balkons am Wohnhaus und rief den Polizeinotruf. Durch die umliegenden Feuerwehren wurde das Feuer bekämpft, was mehrere Stunde andauerte. Die beiden Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen, es wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Bei einer heutigen (08.04.2026) Brandortbegehung konnte eine fahrlässige Brandlegung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Der Sachschaden kann auf circa 250.000 Euro geschätzt werden. Die Brandstelle wurde wieder freigegeben.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 08.04.2026, 15.20 Uhr