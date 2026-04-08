0518 - Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Container

Haunstetten – Im Zeitraum von Samstag (04.04.2026), 12.00 Uhr bis Dienstag (07.04.2026), 06.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Baumaschinen aus einem verschlossenen Container in der Königsbrunner Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0519 - Polizei stoppt E‑Scooter‑Fahrer unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – Am Dienstag (07.04.2026) war ein 18-Jähriger mit einem E-Scooter alkoholisiert in der Schaezlerstraße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 18-Jährigen. Dabei ergaben sich Hinweise auf Alkoholisierung bei dem 18-Jährigen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund einem Promille. Ein anschließender gerichtsverwertbarer Test ergab sogar einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol gegen den 18‑Jährigen.

Der 18‑Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0520 - Polizei stoppt Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Innenstadt – In der Nacht auf Mittwoch (08.04.2026), war ein 25-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen in „Unterer Graben“ unterwegs.

Gegen 02.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Autofahrer. Dabei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen und eine fehlende Fahrerlaubnis bei dem Autofahrer fest. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme bei dem Autofahrer an.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25‑Jährigen.

Der 25‑Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

0521 - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Oberhausen – Am Dienstag (07.04.2026) kam es im Bereich der Kreuzung Donauwörther Straße/Zollernstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos.

Gegen 20.50 Uhr fuhr ein 19‑jähriger Autofahrer auf der Donauwörther Straße stadtauswärts geradeaus in die Kreuzung. Ein 48‑jähriger Autofahrer fuhr stadteinwärts und wollte an der Kreuzung links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Das Auto des 48-Jährigen wird zudem gegen eine Ampel geschleudert.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 19-Jährigen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Der 19‑Jährige und der 48‑Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

0522 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Dienstag (07.04.2026), im Zeitraum von 11.20 Uhr bis 11.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten weißen BMW auf einem Parkplatz in der Neuburger Straße 176. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Am geparkten BMW entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Mutmaßlich entstand der Schaden durch einen E-Scooter, oder ein Fahrrad.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen einen unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0523 - Polizei ermittelt Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Innenstadt – Am Dienstag (07.04.2026) leistete ein 57-jähriger Mann Widerstand gegen Polizeibeamte, als er ein Imbiss-Restaurant in der Konrad-Adenauer-Allee nicht verlassen wollte.

Gegen 19.15 Uhr alarmierte ein Angestellter des Imbisses die Polizei, da der 57‑Jährige dieses auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen wollte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 57-Jährige unkooperativ. Er warf mit Essen, beleidigte die eingesetzten Beamten und bedrohte diese. Zudem leistete der 57-Jährige durch Drohen mit Gewalt Widerstand gegen die Polizeibeamten. Der 57-Jährige kam dem durch die Beamten ausgesprochenem Platzverweis nicht nach.

Die Polizeibeamten fixierten den Mann daraufhin und brachten ihn in den Arrest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung gegen den 57‑Jährigen.

Der 57‑Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.