BARBING, LKR. REGENSBURG. Am Freitag, 3. April 2026, kam es am frühen Nachmittag in einem Gemeindeteil von Barbing zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 43-jährigen Letten. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Am 3. April gerieten ein 43-jähriger Lette sowie seine 37-jährige lettische Lebensgefährtin in einen Streit. Im Verlauf einer zunächst verbalen Streitigkeit griff die 37-Jährige ihren Partner mit einem Küchenmesser an und fügte ihm mehrere Stichverletzungen im Oberkörper zu. Die Tat ereignete sich am frühen Nachmittag, in der gemeinsamen Wohnung in einem Gemeindeteil von Barbing im Landkreis Regensburg. Ein Nachbar verständigte infolge des Geschehens die Polizei. Der 43-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Er erlitt schwere, lebensbedrohliche Verletzungen. Das mutmaßliche Tatmittel konnte in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das Motiv der Tat ist aktuell noch unklar.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde die 37-jährige Tatverdächtige am Folgetag, 4. April, einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Die Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.