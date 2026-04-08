NEUENMARKT, LKR. KULMBACH. Eine Gartenhütte auf einem Wohnanwesen in Neuenmarkt brannte am Montagabend vollständig ab. Die Flammen beschädigten auch das Dach des angrenzenden Einfamilienhauses erheblich. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Brandermittlungen aufgenommen.

Mehrere Passanten bemerkten am Montagabend ein Feuer in einer Gartenhütte auf einem Anwesen in Neuenmarkt. Die Hütte brannte vollständig ab, der Feuerwehr gelang es jedoch, ein drohendes Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Einfamilienhaus weitgehend zu verhindern. Die Flammen beschädigten allerdings das Dach des Wohnanwesens erheblich. Die beiden Bewohner brachten sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt ca. 30.000 Euro.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Bayreuth haben die Suche nach Brandursache übernommen und gehen derzeit von einem technischen Defekt aus.