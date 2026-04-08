MASSING, LKR. ROTTAL-INN. Unbekannte haben sich am Montag, 06.04.2026, gegen 23.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Büro-/Lagerraum verschafft und einen Tresor aufgeschnitten.

Nachdem die Unbekannten den Tresor gewaltsam geöffnet haben, entwendeten sie das darin deponierte Bargeld. Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge bei mehreren tausend Euro liegen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 0851/9511-0.

Zeugenaufruf

Personen, die am Montag, 06.04.2026, in der Zeit zwischen 23.00 Uhr 23.40 Uhr im Bereich der Eggenfeldener Straße, zwischen der Siemensstraße und der Bahnlinie, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bzw. verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Passau oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nützliche Informationen rund um das Thema „Einbruchschutz“, kostenlose und produktneutrale Beratung sowie Ihre regionalen kriminalpolizeilichen Beratungsstellen finden Sie unter nebenstehendem Link.

Veröffentlicht: 08.04.2026, 12.00 Uhr