Krug trat nach seinem Abitur 2015 in die dritte Qualifikationsebene (ehemals gehobener Polizeidienst) ein und studierte hierfür an der Hochschule der Polizei in Sulzbach-Rosenberg. Nach dem Studium übernahm Krug direkt Führungsverantwortung und war zunächst als stellvertretender Dienstgruppenleiter und später als Dienstgruppenleiter im Streifendienst innerhalb der Polizeiinspektion Lichtenfels eingesetzt. Weitere Einsatzerfahrung erlangte er in den Jahren 2023 und 2024 im Führungsteam der Lichtenfelser Polizei und war hier für die konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung von Einsätzen im Dienstgebiet zuständig.

Im Rahmen des Förderverfahrens für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) absolvierte Jonas Krug ab 2023 bis dato mehrere Stationen im Präsidium der oberfränkischen Polizei in Bayreuth sowie in der Polizeiinspektion Coburg. Mit dem nun vollzogenen Wechsel an die Spitze der Kulmbacher Polizei steht für den gebürtigen Neustadter die sogenannte Führungsbewährung an. Für mindestens sechs Monate wird er die Geschicke der Polizeiinspektion leiten. Er folgt damit auf Peter Hübner, der zum Monatsbeginn die Leitung der Polizeiinspektion Bayreuth-Land übernahm.

Zu den ersten Gratulanten gehörten Landrat Klaus Peter Söllner, Oberbürgermeister Ingo Lehmann sowie Polizeivizepräsident Florian Mayer, die der Dienststelle Anfang April einen gemeinsamen Besuch abstatteten.