BAYREUTH. Auf einer Baustelle in der Erlanger Straße kippte am Dienstagnachmittag ein Turmdrehkran um. Zwei Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Umsturzes auf der Leiter im Mast, wurden glücklicherweise aber nur leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen gaben Betonstützfundamente während der Aufbauarbeiten nach, sodass der Kran gegen 16.15 Uhr in eine Baugrube rutschte und auf zwei Baucontainer sowie ein angrenzendes Gartengrundstück fiel. Die Erlanger Straße war deshalb für rund eine Stunde gesperrt.

Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die weiteren Ermittlungen.

Zur Bergung des umgestürzten Krans liegen derzeit noch keine abschließenden Informationen vor. Ob eine weitere, kurzfristige Straßensperrung der Erlanger Straße notwendig sein wird, ist ebenfalls unbekannt.