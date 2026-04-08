KEMPTEN. Die Polizeiinspektion Kempten veranstaltet 2026 mehrere kostenfreie Fahrsicherheitstrainings mit dem Pedelec für Seniorinnen und Senioren. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Der Kurs richtet sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren, die durch fachliche Unterweisung und praktische Übungen mehr Sicherheit im Umgang mit dem E‑Bike gewinnen möchten. Voraussetzung sind erste Erfahrungen mit dem Pedelec. Bitte bringen Sie Ihr eigenes E‑Bike, einen Helm sowie gegebenenfalls ein Getränk mit. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das erste Training findet am

Donnerstag, 23.04.2026, von

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

auf dem städtischen Verkehrsübungsplatz am Adenauerring 12 in 87439 Kempten (Allgäu) statt.

Die Anmeldemodalitäten und weitere Termine sind dem Plakat zu entnehmen.

Die Polizeiinspektion Kempten freut sich auf rege Teilnahme und den persönlichen Austausch mit den Teilnehmenden.

(PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).