FÜRSTENFELDBRUCK.Am Sonntag, den 05.04.2026, trat ein Exhibitionist gleich mehrmals in Fürstenfeldbruck auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 18:15 Uhr trat ein 33-jähriger syrischer Staatsangehöriger in einem Bus der Linie 840 drei Kindern im Alter von 12 und 13 Jahren in exhibitionistischer Weise gegenüber.

Nach Verlassen des Busses an der Haltestelle Volksfestplatz entblößte er sich nochmals vor den Kindern, bevor er sich in Richtung Ganghoferstraße entfernte. In der Ganghoferstraße zeigte er seinen entblößten Unterleib einer 85-jährigen Deutschen. Der 33-Jährige konnte hier durch einen Passanten bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Der Beschuldigte wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Laut Zeugenaussagen habe der 33 Jahre alte Syrer beim Verlassen des Busses am Volksfestplatz zudem eine weitere, bislang unbekannte männliche Person am Gesäß berührt. Aktuell sucht die Polizei noch nach dieser Person sowie weiteren Personen, die Beobachtungen zu diesen oder weiteren Vorfällen gemacht haben und bittet diese, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08141/ 612-0 zu melden.

Der Beschuldigte wurde am 06.04.2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erlies. Der 33-Jährige wurde anschließend in eine JVA überstellt.