0505 – Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt – Am Montag (06.04.2026) kam es auf dem Plärrer in der Langenmantelstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem 25-Jährigen.

Gegen 22.40 Uhr sprach der 16-Jährige die Begleiterinnen des 25-Jährigen an. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, die in ein Gerangel mündete. Der 16-Jährige griff nach einer Glasflasche und wollte offenbar auf den 25-Jährigen einschlagen. Ein Security-Mitarbeiter griff rechtzeitig ein und verhinderte die Tat. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 16-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 16-Jährigen.

Beide Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

0506 – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt – Am Dienstag (07.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Königsplatz.

Gegen 01.00 Uhr kam es zwischen einem 41-Jährigen und einer 25-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zudem trat ein bislang unbekannter Täter auf den am Boden liegenden 41-Jährigen ein. Ein 20-Jähriger schlug dem 41-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht. Der 41-Jährige wurde dabei leicht verletzt, lehnte jedoch eine stationäre Behandlung ab.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 41-Jährigen einen Wert von knapp 1,5 Promille, bei der 25-Jährigen einen Wert von über 2,5 Promille und bei dem 20-Jährigen einen Wert von 0,7 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Beteiligten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 41-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit, die 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und der 20-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

0507 – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung

Innenstadt – Am Montag (06.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Wertachstraße.

Gegen 17.30 Uhr gerieten ein 24-Jähriger und ein 29-Jähriger in eine verbale Auseinandersetzung. Ein 34-Jähriger kam zu der Auseinandersetzung hinzu. Daraufhin kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und dem 34-Jährigen. Der 34-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine scheinbar zur Hilfe kommende 23-Jährige geriet daraufhin ebenfalls in eine körperliche Auseinandersetzung mit dem 24-Jährigen. Die 23-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte die 23-Jährige den 24-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen die Beteiligten.

Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, der 24-Jährige besitzt die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit und der 34-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit.

0508 – Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Hammerschmiede – Am Montag (06.04.2026) fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Auto in der Mühlhauser Straße alkoholisiert gegen eine Leitplanke.

Gegen 16.00 Uhr beobachteten Zeugen den Vorfall, verfolgten die Frau und hielten sie anschließend bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten stellten bei der Frau starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Frau war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, beschlagnahmte den Führerschein und ordnete eine Blutentnahme an.

Augenscheinlich entstand kein Sachschaden an der Leitplanke.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 51-Jährige.

Die 51-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0509 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Hochzoll – Am Montag (06.04.2026) gegen 06.00 Uhr kam es in der Innsbrucker Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Autos.

Ein 23-Jähriger verursachte unter Alkoholeinfluss einen Unfall mit einem geparkten Auto und flüchtete anschließend. Dabei streifte er ein weiteres Fahrzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Eine Streife konnte den Mann wenig später feststellen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 23-Jährigen.

Der Mann besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

0510 – Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Innenstadt – Am Montag (06.04.2026) war ein 19-Jähriger in der Langenmantelstraße alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs.

Gegen 06.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fset. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Der Mann war außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 19-Jährigen.

Der Mann besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere Besucher des Augsburger Plärrer sich vor Fahrtantritt über ihre Fahrtüchtigkeit zu vergewissern. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte stellte am vergangenen Osterwochende mehr als zehn Verstöße wegen Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss fest.

0511 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Innenstadt – Im Zeitraum von Dienstag (07.04.2026), 02.00 Uhr bis 02.40 Uhr kam es im Bereich Plärrer zu mehreren Sachbeschädigungen.

Zwei Männer traten an mehreren geparkten Autos Außenspiegel ab, warfen Baustellenschilder um und beschädigten Leihfahrräder sowie Mülltonnen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei stellte die beiden Männer im Umfeld fest und sprach Platzverweise aus.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die beiden Männer.

Die Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

0512 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (05.04.2026), 13.00 Uhr bis Montag (06.04.2026), 09.15 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Fassade eines Gebäudes am Willy-Brandt-Platz mit Graffiti.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0513 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Hammerschmiede – Am Montag (06.04.2026) gegen 00.45 Uhr kam es in der Mühlhauser Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 19-Jähriger schlug einem 18-Jährigen mit einem Gegenstand mehrmals auf den Kopf. Die beiden waren zuvor gemeinsam unterwegs und stiegen im Bereich der Mühlhauser Straße aus einem Auto aus. Der 18-Jährige flüchtete zunächst vor dem 19-Jährigen und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 19-Jährigen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Der 19-Jährige sowie der 18-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.