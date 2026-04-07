NÜRNBERG. (321) Am Montagvormittag (06.04.2026) überfielen zwei bislang unbekannte Täter ein Café im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 08:15 Uhr betraten die beiden Unbekannten das Café in der Fürther Straße und forderten unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe Bargeld von dem Mitarbeiter. Neben Bargeld nahmen die Täter auch zwei tragbare Spielgeräte an sich und flüchteten anschließend mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter ist etwa 40 Jahre alt und trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke sowie einen grauen Kapuzenpullover. Zudem war er mit einer hellen Mütze und einem Schal bekleidet.

Der zweite Täter ist etwa 30 Jahre alt und trug eine dunkle Hose sowie eine dunkle Jacke mit Kapuze. Außerdem war er mit einer FFP2-Maske maskiert.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen sowie eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die die Täter vor oder nach der Tat wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald