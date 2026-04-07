NEUSTADT B. COBURG, LKR. COBURG. In der Nacht zum Sonntag sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Halskestraße auf. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg stellte den beschädigten Automaten im Rahmen ihrer Streifenfahrt fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dieser gegen 0.45 Uhr mutmaßlich mit einem selbstgebauten Böller beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. In welchem Umfang Zigaretten oder Bargeld entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.