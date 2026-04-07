MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte stiegen am Osterwochenende in das Pfarrbüro ein und durchwühlten Schränke. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag die Tür zum Büro am Pfarrhof auf. Bei der Suche nach Wertgegenständen verwüsteten die Täter das Büro und fanden auch den Schlüssel zum Tresor. Aus diesem entwendeten sie Bargeld. Wie viel Geld die Einbrecher erbeuten konnten und welchen Schaden sie dabei anrichteten muss noch ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei Hof führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.