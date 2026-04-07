497. Gefährliche Körperverletzung – Ludwigvorstadt-Isarvorstadt

Am Samstag, 05.04.2026, gegen 03:20 Uhr, befanden sich ein 23-jähriger türkischer Staatsangehöriger und ein 49-jähriger deutscher Staatsangehöriger, beide mit Wohnsitz in München, in einer Bar in der Müllerstraße. Vor dem Lokal kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Durch die Sicherheitskräfte des Lokals wurden die beiden Personen der Örtlichkeit verwiesen.

Kurze Zeit später entwickelte sich aus der verbalen Streitigkeit eine körperliche Auseinandersetzung, bei dem der 23-Jährige den 49-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug.

Durch die Schläge stürzte der 49-Jährige zu Boden und wurde dadurch schwer am Kopf verletzt. Er musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 23-Jährige wurde von unbeteiligten Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Im Anschluss wurde er durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen, wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

498. Einbruch in Wohnung – Isarvorstadt

Am Sonntag, 05.04.2026, zwischen 09:30 Uhr und 20:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt in eine im zweiten Stockwerk befindliche Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, wurden unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich der Wittelsbacherstraße, Klenzestraße und der Auenstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

499. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch in Getränkemarkt – Bogenhausen

Am Montag, 06.04.2026, gegen 01:00 Uhr, bemerkte ein Zeuge wie eine männliche Person mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe zu einem Getränkemarkt einschlug und anschließend versuchte, in den Getränkemarkt zu gelangen.

Der Zeuge war durch die Geräuschentwicklung auf den versuchten Einbruch aufmerksam geworden und verständigte umgehend den Polizeinotruf 110. Hierbei konnte er eine Personenbeschreibung des Täters sowie ein Gebäude angeben, in das der Täter geflohen war. Durch die eingesetzten Polizeistreifen konnte im angegebenen Gebäude ein Tatverdächtiger angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Beim Tatverdächtigen, einem 60-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München, konnte Blut an einer Hand festgestellt werden. Dazu befragt, gab er an, sich an der Schaufensterscheibe des Getränkemarkts geschnitten zu haben. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden ein Tierabwehrspray sowie ein Hebelwerkzeug aufgefunden.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

500. Polizei beendet illegales Autorennen – Oberschleißheim

Am Donnerstag, 03.04.2026, gegen 00:10 Uhr, bemerkten zivile Beamte der Verkehrspolizeiinspektion München in der Ingolstädter Straße stadtauswärts auf Höhe des Frankfurter Rings in München zwei Pkw, welche durch ihre Fahrweise auffielen.

Die Fahrzeugführer, ein 34-jähriger und ein 31-jähriger Deutscher jeweils mit Wohnsitzen im Landkreis München, beschleunigten ihre beiden PS-starken Pkw immer wieder und verursachten dadurch erheblichen Lärm. Sie wechselten dabei des Öfteren die Fahrspuren und überholten sich gegenseitig und andere Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten, deren ziviles Fahrzeug mit einem Videomesssystem ausgerüstet war, folgten den Verkehrsteilnehmern und filmten sämtliche Verstöße.

Als beide Pkw auf der B 13 in Richtung Norden fuhren und die Olympiaschießanlage passierten beschleunigten sie so stark, dass die Polizeibeamten kaum mehr folgen konnten. Laut dem verbauten Videosystem erreichten die beiden Pkw-Fahrer über eine Strecke von 1,5 km eine Durchschnittsgeschwindigkeit von jeweils 170 km/h. Erlaubt sind in diesem Bereich 100 km/h.

Auf Grund der späten Uhrzeit und des damit verbundenen geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bevor es gelang, beide Fahrzeuge einer Kontrolle zu unterziehen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurden die Führerscheine und die Mobiltelefone der Fahrzeugführer beschlagnahmt.

Sie erhielten Anzeigen u.a. wegen eines illegalen Kfz-Rennens. Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

501. Einbruch in eine Wohnung – Neuhausen

Am Montag, 06.04.2026, zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus. Mittels Gewalteinwirkung gelang es ihnen eine Wohnungstür aufzubrechen und so ins Innere einzudringen. Dort wurde das Schlafzimmer durchsucht.

Unter Mitnahme einer Vielzahl an Wertgegenstände in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Südliche Auffahrtsallee, Lachnerstraße, Volkartstraße und Rotkreuzplatz (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

502. Mehrere Festnahmen nach Sachbeschädigungen durch Schmierschriften – Obergiesing

Am Samstag, 04.04.2026, gegen 01:50 Uhr, teilte ein aufmerksamer Anwohner aus Obergiesing dem Polizeinotruf 110 eine verdächtige Wahrnehmung mit. Hierbei schilderte er, dass mehrere Personen gerade mit Sprühdosen ein großflächiges Graffiti auf eine Gebäudewand in der Schwanseestraße aufsprühen.

Daraufhin begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort. Durch das schnelle Eintreffen vor Ort konnten noch in Tatortnähe vier Tatverdächtige in einem Pkw festgestellt werden, der einem der Tatverdächtigen gehört. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-Jährigen und zwei 19-Jährige, alle mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitzen in München, sowie einem 21-Jährigen mit deutscher und brasilianischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Cham. Bei ihnen konnten mehrere Sprühdosen mit Farbe gefunden und sichergestellt werde. Mit richterlicher Anordnung wurden auch die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht. Auch hier konnten Utensilien wie Spraydosen, Schablonen und entsprechendes Bildmaterial sowie elektronische Datenträger sichergestellt werden.

Nach den durchgeführten Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Sie erhielten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Am Tatort konnten zwei Graffiti mit einer Größe von ca. 8x2 m festgestellt werden. Die aufgesprühten Graffiti hatten Bezug zu einem Münchner Fußballverein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 23 geführt. Gegen die vier Tatverdächtigen wird ein bundesweites Stadionverbot geprüft.