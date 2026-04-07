HOHENBERG AN DER EGER, LKR. WUNSIEDEL. Ein Einbrecherduo drang am Ostersonntag in ein Firmengebäude ein und öffnete einen Tresor. Die Kriminalpolizei Hof sucht nach Zeugen.

Wie die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, stiegen zwischen 2 Uhr und 3 Uhr zwei Unbekannte in ein Firmengebäude im Greimweg ein und durchwühlten mehrere Büros. Die vermummten Täter gingen dabei nicht zimperlich vor und brachen gewaltsam Schränke und einen Tresor auf. Der dabei entstandene Sach- und Entwendungsschaden ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine detailliertere Beschreibung der Täter ist bislang nicht möglich.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Greimwegs bemerkt hat, wird gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.