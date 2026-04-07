PFREIMD, LKR. SCHWANDORF. In der Nacht auf den 3. April 2026 wurde ein Banner mit politisch motiviertem Inhalt an die Kirche in Pfreimd angebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 2. April 2026, 20:30 Uhr, bis Freitag, 3. April 2026, 05:00 Uhr, brachte ein bislang unbekannter Täter ein Banner an der Hauptzugangstür der Stadtpfarrkirche in Pfreimd an. Das schwarze Laken wurde mit Nägeln an der Holztür befestigt. Auf dem Banner war ein politisch motivierter Schriftzug angebracht, welcher sich gegen die aktuelle Politik, insbesondere gegen Markus Söder und Friedrich Merz, richtet.

Aufgrund eines politisch motivierten Hintergrundes hat das Fachkommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Amberg die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Haben Sie im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Stadtpfarrkirche in Pfreimd gemacht? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.