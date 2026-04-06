495. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt – Bogenhausen

Am Samstag, 04.04.2026, gegen 20:35 Uhr, hielten sich ein 45-jähriger ungarischer Staatsbürger und ein 54-jähriger deutscher Staatsbürger, beide wohnhaft in München, in einer Bar im Bereich des Vogelweideplatzes auf. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es dort zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, welche sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Hierbei schlug der 45-Jährige mit einem Glas in Richtung des 54-Jährigen. Durch den Schlag wurde der 54-Jährige schwer am Hals verletzt und zunächst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Nach Bewertung des Sachverhalts hat das Kommissariat 11 die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der Tatverdächtige befindet sich nach richterlicher Vorführung in Untersuchungshaft.

Zeugenaufruf:

Wer hat den Tatablauf, beginnend mit dem Streit, oder das weitere Geschehen beobachten können?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11 unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

496. Pkw entzieht sich Polizeikontrolle – Schwanthalerhöhe

Am Freitag, 03.04.2026, gegen 14:30 Uhr, setzten mehrere Zeugen den Polizeinotruf 110 darüber in Kenntnis, dass auf der Hermann-Lingg-Straße ein Mann einen Pkw Porsche fährt, nachdem dieser zuvor Betäubungsmittel konsumiert haben soll.

Eine Streifenbesatzung der Münchner Polizei wurde daraufhin von der Einsatzzentrale zur Einsatzörtlichkeit beordert. Diese konnten den besagten Porsche dort in Fahrtrichtung Bavariaring feststellen. Als die Beamten den Porsche-Fahrer mittels Anhalte-Signale kontrollieren und anhalten wollten, beschleunigte der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Polizeibeamten nahmen die Nachfahrt unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn auf.

Der Porschefahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit an der Kreuzung zur Schwanthalerstraße nach rechts und bog nochmal nach links ab, um auf die Bayerstraße zu gelangen.

Hierbei missachtete er unter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer die Verkehrsregeln, unter anderem die für ihn rot geltenden Ampeln.

Im weiteren Verlauf streifte er einen entgegenkommenden BMW Pkw, entfernte sich vom Unfallort und setzte seine Fahrt weiter fort in Richtung Landsberger Straße.

Auf Höhe der Landsberger Straße 35 kollidierte er mit einem entgegenkommenden Toyota Pkw sowie einer Absperrbake. Dadurch platzte ein Hinterreifen des Porsches, wodurch dieser zum Stehen kam.

Der Fahrer konnte daraufhin von den Beamten festgenommen werden. Es handelte sich hierbei um einen 43-jährigen Deutsch-Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Im Fahrzeug befand sich noch eine 29-jährige nigerianische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in München als Beifahrerin.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dem Institut der Rechtsmedizin aus entlassen.

Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

An allen Fahrzeugen sowie an der Absperrbake entstand jeweils ein Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere Personen, welche durch die Fahrweise des Flüchtigen behindert bzw. gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.